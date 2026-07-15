202 anni in due

L'8 luglio è stato invece il turno della signora Elisabetta Grisoni, che ha raggiunto l'importante traguardo dei 101 anni. Per l'occasione, il Municipio le ha fatto pervenire un omaggio floreale quale segno di augurio e di vicinanza. Nei giorni successivi è stata festeggiata presso il Centro Sociale Diurno, alla presenza del Segretario comunale Roberto Borrelli, che ha partecipato all'incontro in rappresentanza del Municipio.

«Il raggiungimento di un simile traguardo rappresenta un momento significativo non solo per i festeggiati e le loro famiglie, ma anche per l'intera comunità. Con questo omaggio, il Municipio di Vacallo rinnova al signor Enrico Cohen e alla signora Elisabetta Grisoni le più vive congratulazioni, con l'augurio di poter vivere ancora tanti momenti di salute, serenità e gioia circondati dall'affetto dei loro cari».