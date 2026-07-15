Rifiuti e decoro urbano: 4 centri su 7 videosorvegliati, niente estensione per ora

Per contrastare comportamenti scorretti, il Comune dispone di sistemi di videosorveglianza regolati da normative comunali e cantonali. Nei centri di raccolta dei quartieri sono installate telecamere con funzione dissuasiva, finalizzate a prevenire problemi di igiene e a identificare eventuali responsabili. Attualmente, quattro dei sette centri di raccolta sono videosorvegliati: via Favre, viale Stoppa, via Fontana da Sagno e via Tell. Restano invece privi di telecamere i punti di viale Volta, Seseglio e Pedrinate.