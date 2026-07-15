TRAFFICO
Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
Disagi in direzione sud già a partire da Bellinzona Sud.
Webcam Traffico (DT)
Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
Disagi in direzione sud già a partire da Bellinzona Sud.
MENDRISIO - Prima un tamponamento, avvenuto attorno alle 14 all'altezza dell'area di sosta di Mendrisio, e poi una vera e propria bomba d'acqua che ha investito il Mendrisiotto. Ciliegina sulla torta, il consueto traffico intenso dei turisti che calano dal Nord.
Per il traffico in direzione sud sull'autostrada A2 si preannuncia una (nuova) giornata da dimenticare.
Attorno alle 16:45 la coda aveva già iniziato a farsi percepire all'altezza di Bellinzona Sud fino all'altezza di Capolago. Viabilità congestionata anche in dogana, come riportato dall'infotraffico del TCS.
E con l'avvicinarsi dell'ora di punta, le cose potrebbero ulteriormente esacerbarsi.
Articolo in aggiornamento...
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