BALERNA
Incidente col motorino, ferito un anziano
La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle autorità intervenute sul luogo.
Lettore Tio
Incidente col motorino, ferito un anziano
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Incidente col motorino, ferito un anziano
La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle autorità intervenute sul luogo.
Incidente col motorino, ferito un anziano
La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle autorità intervenute sul luogo.
BALERNA - Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, in via San Gottardo a Balerna. Un anziano, a bordo di un motorino, è stato investito da un'auto all'altezza dell'incrocio con la strada che porta a Gorla (Castel San Pietro).
Il ferito è stato soccorso dal Servizio Autoambulanza Mendrisiotto. Sul posto era presente anche la polizia per i rilievi del caso. È noto ai residenti della zona che l'immissione da via Monte Generoso in via San Gottardo può causare difficoltà.
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