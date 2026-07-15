«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Deschamps ha però sollevato anche dubbi sull’arbitraggio, chiedendosi in conferenza stampa se il direttore di gara avesse «la classe per dirigere una semifinale mondiale». Una presa di posizione che ha alimentato diverse discussioni, soprattutto sui social.

Le critiche non sono mancate: secondo molti osservatori, l’arbitro salvadoregno non ha inciso in modo determinante sul risultato. Il rigore che ha portato all’1-0 per la Spagna, dopo il fallo di Digne su Yamal, è stato giudicato corretto, mentre un possibile cartellino rosso a Olise per un intervento in scivolata non è stato estratto.