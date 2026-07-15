«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
I francesi sono fuori dalla corsa al titolo mondiale. La frustrazione è grande e Deschamps attacca la direzione di gara del fischietto di Salvador.
DALLAS - La Francia saluta il Mondiale in semifinale, battuta da una Spagna che si è dimostrata superiore. Mbappé, Olise, Dembélé e compagni non sono riusciti a incidere in attacco e hanno mostrato diverse fragilità difensive.
Al termine dell’incontro il commissario tecnico Didier Deschamps non ha nascosto la delusione: «I giocatori sono a terra. Eravamo molto positivi, ma oggi non siamo stati abbastanza bravi contro una squadra che ha giocato in modo eccellente». Il CT ha poi riconosciuto la superiorità degli avversari: «La Spagna oggi ha dimostrato di giocare su un altro livello».
Deschamps ha però sollevato anche dubbi sull’arbitraggio, chiedendosi in conferenza stampa se il direttore di gara avesse «la classe per dirigere una semifinale mondiale». Una presa di posizione che ha alimentato diverse discussioni, soprattutto sui social.
Le critiche non sono mancate: secondo molti osservatori, l’arbitro salvadoregno non ha inciso in modo determinante sul risultato. Il rigore che ha portato all’1-0 per la Spagna, dopo il fallo di Digne su Yamal, è stato giudicato corretto, mentre un possibile cartellino rosso a Olise per un intervento in scivolata non è stato estratto.
Per la Francia resta ora la finale per il terzo posto, in programma sabato sera a Miami. L’avversario sarà una tra Inghilterra e Argentina. Sarà anche l’ultima partita di Deschamps alla guida della nazionale, avendo già annunciato il suo ritiro prima dell’inizio del torneo.