Marciello trionfa in Brasile
Il pilota ticinese e la sua squadra hanno ottenuto la prima vittoria nel Campionato Mondiale Endurance sul circuito di Interlagos.
Il pilota ticinese e la sua squadra hanno ottenuto la prima vittoria nel Campionato Mondiale Endurance sul circuito di Interlagos.
SAN PAOLO - Raffaele Marciello conquista la Rolex 6 Hours of São Paulo, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Insieme a Kevin Magnussen e Dries Vanthoor, firma la prima vittoria iridata per l’equipaggio della BMW M Hybrid V8 #15 del BMW M Team WRT. A Interlagos, la vettura tedesca chiude dopo 242 giri con 2,254 secondi di vantaggio sulla Ferrari 499P #51 e 6,687 sulla Cadillac #12, dopo aver condotto la gara per 90 tornate.
Scattata dalla quarta posizione in griglia, ottenuta in Hyperpole con il tempo di 1:23.135 a soli 94 millesimi dalla pole, la BMW #15 si inserisce subito nella lotta di vertice. Allo spegnimento dei semafori, Magnussen guadagna terreno fino al secondo posto, superando la Cadillac #38 all’undicesimo giro alla Ferradura. Il ritardo della Cadillac #12 nella prima sosta consente poi alla BMW di assumere il comando virtuale. Decisivo il contributo di Marciello nella fase centrale: il pilota ticinese riduce progressivamente il gap dall’Alpine #35, leader grazie a una strategia alternativa, mettendo sotto pressione António Félix da Costa. Il duello si decide alla curva 4, dove la BMW completa il sorpasso e prende la testa della corsa.
Una volta al comando, Marciello impone un ritmo elevato, ampliando il margine sugli inseguitori. Nelle fasi finali, Vanthoor difende la leadership dagli attacchi della Ferrari #51 e della Cadillac #12, portando la vettura al successo. Il risultato segna un passaggio significativo per il progetto BMW Hypercar e conferma la competitività della BMW M Hybrid V8 nella classe regina dell’endurance.
Per Marciello, Magnussen e Vanthoor si tratta della prima vittoria nel FIA WEC. «È una sensazione incredibile. Oggi è una grande giornata», ha dichiarato il pilota ticinese, sottolineando come questo successo sia «il frutto di tre anni di crescita del progetto e del lavoro con BMW M Motorsport e BMW M Team WRT».
Grazie ai 25 punti conquistati in Brasile, Marciello e Magnussen salgono a quota 50, portandosi al sesto posto nella classifica piloti Hypercar. Il FIA WEC tornerà in pista dal 4 al 6 settembre al Circuit of The Americas di Austin, negli Stati Uniti.