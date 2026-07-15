Marciello trionfa in Brasile

Una volta al comando, Marciello impone un ritmo elevato, ampliando il margine sugli inseguitori. Nelle fasi finali, Vanthoor difende la leadership dagli attacchi della Ferrari #51 e della Cadillac #12, portando la vettura al successo. Il risultato segna un passaggio significativo per il progetto BMW Hypercar e conferma la competitività della BMW M Hybrid V8 nella classe regina dell’endurance.

Per Marciello, Magnussen e Vanthoor si tratta della prima vittoria nel FIA WEC. «È una sensazione incredibile. Oggi è una grande giornata», ha dichiarato il pilota ticinese, sottolineando come questo successo sia «il frutto di tre anni di crescita del progetto e del lavoro con BMW M Motorsport e BMW M Team WRT».