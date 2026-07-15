Quarant'anni dopo Maradona, torna la madre di tutte le sfide

Ma anche sul rettangolo verde quella tra Albiceleste e Tre Leoni è una delle sfide più iconiche della storia dei Mondiali. E c'è un dato sorprendente: il trionfo del 22 giugno 1986, firmato da Maradona, resta l'unica vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra nei tempi regolamentari in Coppa del Mondo. Il bilancio sorride infatti agli inglesi, con tre successi, un pareggio e una sola sconfitta.

Riavvolgendo il nastro della storia, il primo confronto mondiale risale al Cile 1962, quando l'Inghilterra si impose 3-1 grazie alle reti di Flowers, Charlton e Greaves. All'Argentina non bastò il gol nel finale di Sanfilippo. Quattro anni più tardi, al Mondiale casalingo, i Tre Leoni colpirono ancora: 1-0 a Wembley con la firma di Geoff Hurst. Un quarto di finale entrato nella leggenda soprattutto per l'espulsione del capitano argentino Antonio Rattín che, complice un'incomprensione linguistica con l'arbitro tedesco Rudolf Kreitlein, impiegò oltre dieci minuti per lasciare il terreno di gioco. In Argentina quella partita è ancora ricordata come "El robo del siglo", il "furto del secolo". Proprio da quell'episodio nacque l'esigenza di introdurre i cartellini gialli e rossi, destinati a rivoluzionare il calcio.