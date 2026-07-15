«Scadenti», «Francia annientata», anche la stampa schiaffeggia i Bleus

Di tutt’altro tono i commenti in Francia. L’Équipe parla di «incidente» e descrive una squadra mai realmente in partita contro la superiorità spagnola. RMC Sport evidenzia come i Bleus non siano mai riusciti a trovare soluzioni, mentre Le Figaro sottolinea un divario netto tra le due squadre, ben lontano dal duello atteso alla vigilia.

Anche fuori dall’Europa la lettura è simile. The Athletic ammette di aver forse sottovalutato la Spagna, concentrando l’attenzione sulla Francia e sul suo attacco. In Inghilterra i giudizi sono ancora più severi: il Daily Mail parla di Bleus «scadenti», mentre The Guardian evidenzia la superiorità spagnola e The Sun definisce la sconfitta un fallimento doloroso, arrivato proprio nel giorno della festa nazionale francese.