MASSAGNO
Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
È accaduto in via San Gottardo. L’incidente ha causato forti rallentamenti e la temporanea interruzione della linea autobus.
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Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
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Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
È accaduto in via San Gottardo. L’incidente ha causato forti rallentamenti e la temporanea interruzione della linea autobus.
Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
È accaduto in via San Gottardo. L’incidente ha causato forti rallentamenti e la temporanea interruzione della linea autobus.
MASSAGNO - Incidente stradale mercoledì pomeriggio attorno alle 15:15 in via San Gottardo a Massagno, poco distante dalla farmacia. Un autopostale della linea 443 diretto a Lugano si è scontrato con un’auto che è spuntata all’improvviso da via San Salvatore. L’autista del bus non ha fatto in tempo a frenare finendo per colpire la vettura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Danni contenuti sia per l’auto che per l’autopostale. I viaggiatori sono stati fatti scendere e hanno proseguito a piedi. Notevoli invece i disagi al traffico, già fortemente perturbato a quest’ora su via San Gottardo.
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