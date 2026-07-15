Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

MASSAGNO - Incidente stradale mercoledì pomeriggio attorno alle 15:15 in via San Gottardo a Massagno, poco distante dalla farmacia. Un autopostale della linea 443 diretto a Lugano si è scontrato con un’auto che è spuntata all’improvviso da via San Salvatore. L’autista del bus non ha fatto in tempo a frenare finendo per colpire la vettura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Danni contenuti sia per l’auto che per l’autopostale. I viaggiatori sono stati fatti scendere e hanno proseguito a piedi. Notevoli invece i disagi al traffico, già fortemente perturbato a quest’ora su via San Gottardo.