Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

LEONTICA - Emergono ulteriori novità sul dramma di Faido/Leontica in cui una donna ha perso la vita e tre agenti di polizia sono rimasti feriti. Con riferimento alle indagini e alle verifiche tuttora in corso, la Polizia cantonale comunica che sono proseguite le opere di bonifica di dettaglio degli spazi in uso all'omicida, un 59enne cittadino svizzero. In quest'ambito, poco dopo le 11, è stato ritrovato un quantitativo di materiale esplosivo senza sistema di innesco, nascosto all'interno del domicilio dell'uomo a Leontica.