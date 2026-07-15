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Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
La malaugurata idea di alcuni visitatori del Parco delle Gole della Breggia ha reso necessario l'intervento delle autorità. «Una bravata che ha conseguenze serie sull'ambiente».
Parco gole della Breggia
Fonte Parco delle Gole della Breggia
Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
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Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
La malaugurata idea di alcuni visitatori del Parco delle Gole della Breggia ha reso necessario l'intervento delle autorità. «Una bravata che ha conseguenze serie sull'ambiente».
Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
La malaugurata idea di alcuni visitatori del Parco delle Gole della Breggia ha reso necessario l'intervento delle autorità. «Una bravata che ha conseguenze serie sull'ambiente».
MORBIO INFERIORE - Per scivolare in acqua più velocemente hanno deciso di cospargere i mattoni e la roccia della diga del Laghetto del Ghitello con del sapone liquido.
Una goliardata che ha avuto ripercussioni serie, come conferma il Parco delle Gole della Breggia, e ha portato all'attivazione dei Pompieri - per limitare i danni ambientali - e della polizia
«Un gesto che può sembrare una semplice bravata ha invece conseguenze concrete sull'ambiente, sulla fauna acquatica e comporta l'impiego di importanti risorse di soccorso», come riporta la gestione su Facebook, «il Parco è un patrimonio di tutti: rispettarlo significa poter continuare a goderne in sicurezza e preservarne la bellezza».
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