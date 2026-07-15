Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Una goliardata che ha avuto ripercussioni serie, come conferma il Parco delle Gole della Breggia, e ha portato all'attivazione dei Pompieri - per limitare i danni ambientali - e della polizia

«Un gesto che può sembrare una semplice bravata ha invece conseguenze concrete sull'ambiente, sulla fauna acquatica e comporta l'impiego di importanti risorse di soccorso», come riporta la gestione su Facebook, «il Parco è un patrimonio di tutti: rispettarlo significa poter continuare a goderne in sicurezza e preservarne la bellezza».