La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

Nel tempo, lo splendido esemplare è diventata una presenza riconoscibile, tanto da avere ormai il suo nome: «Ormai è tanto che è qua, l’abbiamo chiamata Nancy». Non è raro che si avvicini anche con i piccoli, anche se non è chiaro se si tratti dello stesso esemplare: «Ogni tanto viene vicino anche coi piccoli, però non so se sia la stessa o se sia un’altra».