Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Oltre 100 auto acquistate da società inattive

Le indagini, coordinate dal Ministero pubblico e condotte dagli inquirenti della Polizia cantonale, si sono sviluppate lungo più filoni d'inchiesta che solo in parte sono andati sovrapponendosi nel tempo. I fatti vanno dal 2020 all'estate del 2025 e riguardano in particolare l'ottenimento, attraverso una settantina di società sostanzialmente inattive, di finanziamenti per l'acquisto di oltre un centinaio di vetture che venivano in seguito noleggiate o vendute a terze persone, soprattutto all'estero.

Due persone già in carcere

Nel corso delle verifiche, caratterizzate da complesse ricostruzioni e da una serie di perquisizioni e sequestri di materiale sia cartaceo sia informatico, sono inoltre emersi ulteriori reati di natura societaria e fallimentare. Due degli imputati si trovano attualmente in espiazione anticipata della pena.