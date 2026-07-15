Le "Quattro stagioni" dell'arte urbana

L’opera si sviluppa come una tetralogia in cui ogni facciata rappresenta una stagione: dall’inverno silenzioso con il pettirosso alla primavera animata da papaveri e farfalle, fino ai toni caldi dell’autunno e ai paesaggi geometrici estivi dominati da una libellula. Le quattro immagini dialogano tra loro grazie a contrasti cromatici marcati e a una natura ingigantita, pensata per catturare lo sguardo e suggerire una riflessione sullo scorrere del tempo e sulla bellezza del territorio.

Chi è l'artista

L’intervento si distingue anche per la capacità di integrarsi con l’architettura urbana: l’artista interpreta ogni stagione con forme e colori differenti, evitando rigidità stilistiche e creando un equilibrio armonico tra arte e contesto. Il risultato è una celebrazione della vita all’aria aperta che rompe la monotonia cittadina e ristabilisce un legame con la natura.