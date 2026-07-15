Tre frecce contro la canicola

BELLINZONA - La canicola sta assumendo in Ticino i contorni di un fenomeno strutturale, con effetti sempre più rilevanti sulla salute pubblica e sulle condizioni di lavoro. I dati climatici mostrano un aumento marcato delle temperature estive, con una crescita significativa di giorni e notti tropicali, in particolare a partire dai primi anni Duemila. Negli ultimi anni si registra inoltre un aumento degli allarmi canicola di grado 3 e 4, con una concentrazione nei mesi di luglio e agosto e una tendenza all’estensione anche a giugno. Parallelamente, studi e rilevazioni indicano come il caldo rappresenti un fattore di rischio sanitario rilevante, in grado di aggravare patologie preesistenti e incidere sulla mortalità, con il Ticino tra le regioni più colpite in Svizzera.