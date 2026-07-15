È Siccità 1, ecco cosa cambia a Mendrisio
Già in essere da oggi le nuove misure restrittive per l’uso dell’acqua e le regole da rispettare fino al termine dell’emergenza.
Già in essere da oggi le nuove misure restrittive per l’uso dell’acqua e le regole da rispettare fino al termine dell’emergenza.
MENDRISIO - Le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM), Sezione Acqua Potabile, hanno introdotto oggi (15 luglio) il grado di siccità 1 su tutto il territorio comunale. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle scarse precipitazioni registrate negli ultimi mesi e del conseguente calo delle riserve idriche, in conformità all’Ordinanza municipale sulla limitazione d’uso dell’acqua potabile in caso di carenza.
L’ente invita la popolazione a un utilizzo responsabile dell’acqua, rispettando le limitazioni previste e adottando comportamenti attenti al risparmio. La collaborazione dei cittadini è ritenuta fondamentale per garantire la continuità dell’erogazione a tutta l’utenza.
Di seguito le principali disposizioni previste dal grado di siccità 1:
Vietato
- Funzionamento di fontane pubbliche
- Lavaggio di piazzali
Consentito (senza autorizzazione)
- Funzionamento di fontane ornamentali con ricircolo
- Utilizzo di autolavaggi professionali
- Riempimento e rabbocco piscine comunali
- Rabbocco piscine private
- Lavaggio di veicoli privati o professionali
- Annaffiatura manuale di alberi, arbusti, aiuole e orti
Consentito con limitazioni o autorizzazione
- Irrigazione automatica del verde pubblico: ammessa 2 volte a settimana (mercoledì e sabato)
- Irrigazione campi sportivi: ammessa previa autorizzazione
- Innaffiamento manuale (alberi, arbusti, aiuole, piante in vaso): ammesso previa autorizzazione
- Riempimento piscine private, cisterne, stagni e biotopi: ammesso previa autorizzazione
- Irrigazione automatica e a goccia (utenze private): ammessa 2 volte a settimana
- Lunedì e giovedì per numeri civici pari
- Martedì e venerdì per numeri civici dispari
Le AIM ringraziano la cittadinanza per la collaborazione e sottolineano come il contributo di tutti sia essenziale per preservare una risorsa preziosa come l’acqua potabile.