È Siccità 1, ecco cosa cambia a Mendrisio

MENDRISIO - Le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM), Sezione Acqua Potabile, hanno introdotto oggi (15 luglio) il grado di siccità 1 su tutto il territorio comunale. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle scarse precipitazioni registrate negli ultimi mesi e del conseguente calo delle riserve idriche, in conformità all’Ordinanza municipale sulla limitazione d’uso dell’acqua potabile in caso di carenza.