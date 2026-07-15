Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

REGGIO EMILIA - Un incidente tra un pedone e una bicicletta, con un esito fatale. A non sopravvivere ai traumi è un 41enne di Canolo di Correggio (Reggio Emilia), rimasto coinvolto lunedì intorno alle 12 in un incidente con una bici mentre, a piedi, tornava alla sua auto parcheggiata. L’uomo, che stava effettuando una consegna di notifiche nelle campagne del Reggiano, è morto nel tardo pomeriggio di ieri nella Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato in elisoccorso.



Come ricostruisce il Resto del Carlino, alla guida della bici c’era il cantante e volto Rai, Paolo Belli, (64 anni, di Carpi), che stava pedalando nelle campagne reggiane. L'artista ha riportato traumi lievi ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Guastalla soprattutto per lo stress e la preoccupazione. Fin da subito l'ex concorrente di "Ballando con le stelle" ha chiesto notizie sulle condizioni del pedone («fatemi sapere come sta quell’uomo», ripeteva dopo lo scontro), continuando a informarsi anche dopo le dimissioni.



Restano da chiarire le cause del decesso: si ipotizza un trauma cranico dovuto alla caduta dopo l’urto, ma non si esclude un malore precedente all’impatto, che potrebbe spiegare la mancata reazione del 41enne. Belli pare procedesse a bassa velocità ma le indagini sono in corso.





