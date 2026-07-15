Accoltellamento in piazza Volta a Como: arrestato un 23enne

Stando a quanto si apprende dai media comaschi, lunedì 13 luglio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Como hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Como, nei confronti di un cittadino egiziano di 23 anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Decisiva l'analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nel centro cittadino e le testimonianze raccolte. Le ricerche dei carabinieri si sono quindi concentrate anche fuori provincia. Il 23enne è stato rintracciato nel Milanese, dove viveva temporaneamente. Arrestato, è stato trasferito al Bassone, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.