Accoltellamento in piazza Volta a Como: arrestato un 23enne
L'analisi delle telecamere e le testimonianze hanno portato al fermo del presunto responsabile, rintracciato nel Milanese.
L'analisi delle telecamere e le testimonianze hanno portato al fermo del presunto responsabile, rintracciato nel Milanese.
COMO - Svolta nelle indagini in relazione all'accoltellamento avvenuto la notte dello scorso 7 giugno in piazza Volta a Como. Un 19enne di origine tunisina era stato ferito gravemente con un fendente e il suo aggressore si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Ora il presunto autore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.
Stando a quanto si apprende dai media comaschi, lunedì 13 luglio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Como hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Como, nei confronti di un cittadino egiziano di 23 anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.
Decisiva l'analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nel centro cittadino e le testimonianze raccolte. Le ricerche dei carabinieri si sono quindi concentrate anche fuori provincia. Il 23enne è stato rintracciato nel Milanese, dove viveva temporaneamente. Arrestato, è stato trasferito al Bassone, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.
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