Sequestrati oltre 111 chili di cocaina purissima

Qui, dopo alcune manovre ritenute sospette, l’auto è stata affiancata da un mezzo pesante. Il costante monitoraggio ha permesso di osservare lo scambio di alcuni borsoni tra due persone scese dall’auto e l’autista dell’autoarticolato. L’intervento immediato delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di un doppiofondo ricavato nella cabina del tir, dove erano nascosti numerosi panetti di sostanza stupefacente.

Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare 100 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 111 chilogrammi, oltre a circa 19mila euro in contanti, ritenuti il corrispettivo del trasporto. Secondo le stime degli investigatori, la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti per circa 20 milioni di euro.