MEDIO ORIENTE
«È scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani»
Lo Us Central Command: «Le forze statunitensi restano vigili, letali e pronte»
AFP
Fonte Ats Ans
«È scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani»
Lo Us Central Command: «Le forze statunitensi restano vigili, letali e pronte»
Il blocco americano delle navi e dei porti iraniani è scattato. Lo annuncia il Us Central Command, sottolineando che ci sono 20 navi da guerra e centinaia di aerei militari americani che operano in Medio Oriente. «Le forze americane restano vigili, letali e pronte», mette in evidenza il Us Central Command.
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