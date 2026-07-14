STATI UNITI
Trump paga: oltre 5 milioni di risarcimento a E. Jean Carroll
Il presidente statunitense era stato riconosciuto colpevole di abusi tre anni fa
AFP
Fonte Ats Ans
Trump paga: oltre 5 milioni di risarcimento a E. Jean Carroll
Il presidente statunitense era stato riconosciuto colpevole di abusi tre anni fa
WASHINGTON D.C. - La giornalista E. Jean Carroll ha finalmente ricevuto gli oltre 5 milioni di dollari che le erano dovuti dal presidente americano Donald Trump dopo che tre anni fa una giuria lo aveva riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione nei suoi confronti della donna. Lo riporta la CNN.
L'erogazione di 5.625.005,48 dollari è stata disposta dal giudice Lewis Kaplan dopo che la Corte suprema aveva respinto la richiesta di Trump di riesaminare il caso.
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