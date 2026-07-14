Guerra e prezzi non fermano Wall Street

NEW YORK - La guerra in Iran e la galoppata dell'inflazione non fermano Wall Street. Le cinque maggiori banche americane hanno alzato il velo: oltre 49 miliardi di dollari di utili nel secondo trimestre, stabilendo un nuovo record e spingendosi ben al di là delle attese degli analisti grazie alle commissioni incassate sulle fusioni e acquisizioni e sullo sbarco in borsa di SpaceX.