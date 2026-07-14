Trump e il discorso alla nazione per scavalcare i media

Ai suoi sostenitori in primis e agli americani poi, Trump intende ribadire le sue ragioni, e chiarire una volta per tutte che gli Stati Uniti stanno vincendo senza se e senza ma, a prescindere da quello che le fake news riportano.

Il dossier Iran però è particolarmente spinoso. La guerra è responsabile dell'aumento dei prezzi che sta soffocando le famiglie americane e dei rapporti sempre più tesi con Israele. Il rischio è quello di alienarsi il voto ebraico alle midterm e, allo stesso tempo, quello di tutti gli americani che lo hanno votato perché credevano nelle sue ricette economiche.