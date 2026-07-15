È salito a 32 il numero delle vittime del rogo nel pub di Bangkok

La tragedia - per la dinamica e il bilancio delle vittime - ha subito rievocato l'incendio scoppiato a Capodanno nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana (VS), in cui persero la vita 41 persone e 115 rimasero ferite.

Ma l'incidente di domenica ha riportato alla memoria anche altri roghi che hanno colpito locali notturni in Thailandia. Nel 2022, 14 persone persero la vita in un rogo scoppiato in un bar nella parte orientale del Paese. E più di dieci anni prima, sempre nella capitale, morirono invece 66 persone e oltre 200 rimasero ferite in un incendio avvenuto durante i festeggiamenti del 1° gennaio 2009 al nightclub Santika.