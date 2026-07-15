È salito a 32 il numero delle vittime del rogo nel pub di Bangkok
L'incidente di domenica ha richiamato alla memoria episodi dimili avvenuti in Thailandia negli scorsi anni
BANGKOK - È salito a 32 il numero delle persone morte nell'incendio scoppiato questo fine settimana in un pub nella capitale thailandese: lo riportano alcune testate locali come il Bangkok Post e The Nation. I feriti sono più di 70.
Il rogo di vaste proporzioni è divampato poco dopo la mezzanotte (ora locale) di domenica nel pub Na Ladprao, uno dei locali più popolari nella zona nord della capitale thailandese.
La tragedia - per la dinamica e il bilancio delle vittime - ha subito rievocato l'incendio scoppiato a Capodanno nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana (VS), in cui persero la vita 41 persone e 115 rimasero ferite.
Ma l'incidente di domenica ha riportato alla memoria anche altri roghi che hanno colpito locali notturni in Thailandia. Nel 2022, 14 persone persero la vita in un rogo scoppiato in un bar nella parte orientale del Paese. E più di dieci anni prima, sempre nella capitale, morirono invece 66 persone e oltre 200 rimasero ferite in un incendio avvenuto durante i festeggiamenti del 1° gennaio 2009 al nightclub Santika.
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