Trump nella Situation Room: piani per un'offensiva più ampia

Dall'8 luglio, l'esercito statunitense ha condotto diverse ondate di attacchi contro l'Iran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che gli attacchi erano una risposta alle ingerenze iraniane con il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz. La Repubblica islamica ha risposto con attacchi contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania.