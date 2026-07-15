Ondata di diarrea, sospetti sull'insalata
Sono oltre 1600 le infezioni confermate
WASHINGTON - Negli Stati Uniti un parassita che causa diarrea esplosiva ha ormai infettato migliaia di persone in 34 stati federali. Sono già state registrate oltre 1.600 infezioni confermate da ciclosporiasi.
Altri 5100 casi sarebbero ancora in fase di indagine, ha comunicato l'autorità sanitaria statunitense CDC. Poiché la malattia spesso passa inosservata o non viene segnalata, il numero reale potrebbe essere significativamente più alto.
L'autorità sta indagando se la catena di fast food Taco Bell possa avere un ruolo nell'epidemia, ha riferito il Washington Post. Taco Bell aveva già la scorsa settimana rimosso, tra l'altro, l'insalata dal proprio assortimento in alcune sedi.
Il centro dell'epidemia è considerato lo stato federale del Michigan, dove sono stati segnalati oltre 3300 casi confermati e possibili. Secondo le conoscenze attuali, l'insalata contaminata dal parassita potrebbe essere la fonte dell'epidemia, ha reso noto l'autorità sanitaria locale.
Secondo quanto riferito dal CDC, il parassita di solito non si trasmette da persona a persona, ma attraverso alimenti o acqua contaminati da feci. Colpisce l'intestino tenue e provoca diarrea acquosa con evacuazioni frequenti, talvolta di tipo esplosivo. Le epidemie di ciclosporiasi si verificano di norma in estate.