Ondata di diarrea, sospetti sull'insalata

L'autorità sta indagando se la catena di fast food Taco Bell possa avere un ruolo nell'epidemia, ha riferito il Washington Post. Taco Bell aveva già la scorsa settimana rimosso, tra l'altro, l'insalata dal proprio assortimento in alcune sedi.

Il centro dell'epidemia è considerato lo stato federale del Michigan, dove sono stati segnalati oltre 3300 casi confermati e possibili. Secondo le conoscenze attuali, l'insalata contaminata dal parassita potrebbe essere la fonte dell'epidemia, ha reso noto l'autorità sanitaria locale.