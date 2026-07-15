Sprint anomalo, vince Wærenskjold

Lo sprint finale ha a lungo “rischiato” di non disputarsi. Merito di una fuga scattata una ventina di chilometri dopo il via e che inizialmente ha avuto come protagonisti Julian Alaphilippe, Anthon Charmig, Mathis Le Berre e Nelson Oliveira. A 30 km dall’arrivo il primo ha mollato il colpo, lasciando ai tre compagni l’arduo compito di difendere un vantaggio di circa un minuto. Non ce l’hanno fatta. Il gruppo ha infatti ricucito lo strappo a 5 km dalla fine, apparecchiando così per la volata finale.

Con la classifica generale rimasta invariata, con Pogacar (che ha raggiunto Miguel Indurain a quota sessanta maglie gialle) primo con 3’36” su Vingegaard e 4’06” su Evenepoel, la corsa ripartirà domani, giovedì dal Circuito di Nevers Magny-Cours. Dopo 179.1 km “piatti” i protagonisti della Grande Boucle arriveranno a Chalon-sur-Saône.