«Championship Group, vincere la Coppa e fare l'Europa»

Nel corso dell'incontro con i media, il Chief Sport Officer Sebastian Pelzer ha annunciato anche due novità nell'organigramma della prima squadra. La prima era già nota: Matteo Tosetti assume il ruolo di Team Manager. La seconda riguarda Ben Zolinski, 34enne ex calciatore tedesco con trascorsi, tra le altre, in Union Berlino, Kaiserslautern e Hansa Rostock, che entra nel club come consulente tecnico.

Durante la conferenza stampa sono stati affrontati anche molti altri temi: dal catering, finito nell'occhio del ciclone durante la partita d'inaugurazione dell'AIL Arena, al codice etico, passando per l'Academy e il marketing. Per approfondire tutti gli argomenti trattati è possibile rivedere la conferenza stampa integrale nel video.