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«Championship Group, vincere la Coppa e fare l'Europa»

Presentati i traguardi della nuova stagione: il club bianconero punta a confermarsi ai vertici in Svizzera e a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Europa.
«Championship Group, vincere la Coppa e fare l'Europa»
«Championship Group, vincere la Coppa e fare l'Europa»
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Fonte FCL
elaborata da Redazione
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«Championship Group, vincere la Coppa e fare l'Europa»
Presentati i traguardi della nuova stagione: il club bianconero punta a confermarsi ai vertici in Svizzera e a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Europa.
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LUGANO - Centrare un posto tra le prime sei della Super League al termine delle 33 giornate di regular season per accedere al Championship Group, raggiungere - e possibilmente vincere - la finale di Coppa Svizzera e conquistare la fase campionato di una competizione europea. Sono questi gli obiettivi fissati dal Lugano per la stagione 2026/27, presentati oggi durante la conferenza stampa di inizio stagione.

L'annata prenderà ufficialmente il via il 23 luglio con il secondo turno di qualificazione alla UEFA Conference League: all'AIL Arena arriveranno i kosovari del KF Dukagjini. Tre giorni dopo, domenica 26 luglio, nel nuovo impianto bianconero sarà invece il turno del neo-promosso Vaduz per l'esordio in Super League.

Nel corso dell'incontro con i media, il Chief Sport Officer Sebastian Pelzer ha annunciato anche due novità nell'organigramma della prima squadra. La prima era già nota: Matteo Tosetti assume il ruolo di Team Manager. La seconda riguarda Ben Zolinski, 34enne ex calciatore tedesco con trascorsi, tra le altre, in Union Berlino, Kaiserslautern e Hansa Rostock, che entra nel club come consulente tecnico.

Durante la conferenza stampa sono stati affrontati anche molti altri temi: dal catering, finito nell'occhio del ciclone durante la partita d'inaugurazione dell'AIL Arena, al codice etico, passando per l'Academy e il marketing. Per approfondire tutti gli argomenti trattati è possibile rivedere la conferenza stampa integrale nel video.

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