Germania e Svizzera apriranno il Mondiale... davanti a oltre 60'000 spettatori
Il torneo iridato di hockey del 2027 scatterà il 13 maggio nell'Arena dello Schalke 04 a Gelsenkirchen.
GELSENKIRCHEN - Il Campionato del Mondo di hockey su ghiaccio, in programma in Germania nel 2027, si aprirà con un evento speciale. La gara inaugurale - fissata per il 13 maggio, un giorno prima dell’avvio ufficiale della manifestazione - si giocherà alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, impianto con una capienza di 61'574 spettatori.
Sul ghiaccio - come precisato dalla Federazione Internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) - si affronteranno i padroni di casa della Germania e i vice-campioni del mondo della Svizzera. A distanza di diciassette anni, lo stadio dello Schalke 04 tornerà così a ospitare una partita inaugurale di un Mondiale: nel 2010, nello storico match d’apertura, la Germania superò gli Stati Uniti per 2-1 ai tempi supplementari.