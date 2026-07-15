Dani Alves dovrà pagare oltre 2 milioni al suo ex club

Dopo la rescissione, il club si era rivolto al TAS chiedendo un risarcimento. Il tribunale arbitrale aveva stabilito una penale contrattuale, riducendo della metà l'importo inizialmente richiesto e fissandolo a 2,25 milioni di dollari, ritenendo la cifra originaria eccessiva.

Alves aveva quindi impugnato la decisione davanti al Tribunale federale, sostenendo tra l'altro che l'importo fosse sproporzionato rispetto al suo stipendio. I giudici di Losanna hanno tuttavia respinto il ricorso, rilevando che il giocatore, in quanto star internazionale, aveva negoziato liberamente le condizioni contrattuali e accettato la clausola penale.