È nata l'app ufficiale del Lugano

Il lancio si inserisce nella strategia di innovazione digitale avviata dal club e rappresenta una tappa significativa nel processo di modernizzazione dei canali di comunicazione e dei servizi dedicati ai sostenitori.

L’applicazione riunisce in un’unica piattaforma notizie, risultati, biglietteria, merchandising, contenuti esclusivi, FC Lugano Membership e nuove opportunità di interazione con la community. Tra le principali funzionalità figurano il Match Center Live, con risultati, statistiche, formazioni ufficiali e aggiornamenti in tempo reale, le notifiche push dedicate a gol, risultati e comunicazioni del club, oltre all’accesso a comunicati, interviste, video e contenuti esclusivi dal dietro le quinte.