È nata l'app ufficiale del Lugano
Il Club: «Il lancio si inserisce nel percorso di innovazione e trasformazione digitale e rappresenta un passaggio significativo nella modernizzazione dei nostri canali, servizi e strumenti di comunicazione».
LUGANO - Il Lugano compie un nuovo passo nel proprio percorso di trasformazione digitale. Da oggi è disponibile la FC Lugano Official App, il nuovo punto di accesso all’universo bianconero.
Pensata per accompagnare i tifosi in ogni momento, l’app segna un’evoluzione nel rapporto tra il Club e la sua comunità. Allo stadio, da casa o in viaggio, permette di seguire la squadra, ricevere aggiornamenti in tempo reale, accedere ai contenuti ufficiali e utilizzare i principali servizi del FC Lugano direttamente dallo smartphone.
Il lancio si inserisce nella strategia di innovazione digitale avviata dal club e rappresenta una tappa significativa nel processo di modernizzazione dei canali di comunicazione e dei servizi dedicati ai sostenitori.
L’applicazione riunisce in un’unica piattaforma notizie, risultati, biglietteria, merchandising, contenuti esclusivi, FC Lugano Membership e nuove opportunità di interazione con la community. Tra le principali funzionalità figurano il Match Center Live, con risultati, statistiche, formazioni ufficiali e aggiornamenti in tempo reale, le notifiche push dedicate a gol, risultati e comunicazioni del club, oltre all’accesso a comunicati, interviste, video e contenuti esclusivi dal dietro le quinte.
L’app offre inoltre un Matchday Hub con tutte le informazioni utili per le giornate di gara, dalla mappa dell’AIL Arena ai biglietti, fino ai prodotti ufficiali. Non mancano lo shop online, il servizio di ticketing, le schede aggiornate di squadre e giocatori con statistiche e informazioni tecniche, così come sondaggi, quiz e altre iniziative pensate per coinvolgere sempre di più la tifoseria.
Il concorso:
Per celebrare il lancio, il FC Lugano ha annunciato anche un concorso dedicato ai primi utenti. Le prime 1'000 persone che scaricheranno la FC Lugano Official App ed effettueranno il login parteciperanno automaticamente all’estrazione di tre premi esclusivi: due biglietti in tribuna centrale con una Tunnel Club Experience durante l’intervallo di una partita, un Meet & Greet con un giocatore della prima squadra e una Lifetime Membership.
Con questa iniziativa il club punta a rafforzare ulteriormente il legame con i propri sostenitori, offrendo un’esperienza sempre più completa, interattiva e accessibile anche al di fuori del terreno di gioco.