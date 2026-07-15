Italia grande in fretta, se ci credono tutti

«Non esiste proprio che si mettano in discussione le capacità e le competenze di Maldini e Leonardo - è intervenuto Arno Rossini - In campo, in panchina (il brasiliano ha allenato Milan e Inter, ndr) e a livello dirigenziale… il curriculum dei due è prestigiosissimo».

Non li mettiamo in discussione. Ma basterà essere stati “enormi” per rivitalizzare l’Italia?

«No. Servirà che non abbiano le mani legate, che l’intero movimento sostenga le loro decisioni. Perché puoi avere le idee giuste, ma se poi non te le fanno mettere in pratica…».