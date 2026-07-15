La tuta, il primo scudo che protegge i piloti

Dietro ogni tuta c’è il lavoro dei più importanti marchi del motorsport. Alpinestars veste oggi McLaren, Haas, Racing Bulls, Alpine e Cadillac, mentre Puma è il partner tecnico di Ferrari e Aston Martin. Adidas, insieme all’italiana OMP, fornisce Mercedes e Audi, mentre un’altra eccellenza italiana, Sparco, accompagna i piloti di Red Bull e Williams.

Ma il vero protagonista è il Nomex, una speciale fibra sintetica ignifuga sviluppata per resistere alle fiamme e alle altissime temperature. La tuta è composta da due a quattro strati di questo materiale, capace di creare una barriera termica tra il calore e la pelle del pilota. Anche cuciture, fili e cerniere sono realizzati con materiali ignifughi, perché in Formula 1 ogni dettaglio può fare la differenza.