«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Anche la vita quotidiana sarebbe più semplice: «Qui si hanno ancora vere libertà. Per un muretto non bisogna presentare una domanda di costruzione.» L'unico svantaggio, secondo lui, è il sistema sanitario: «Gli ospedali sono rimasti agli anni '80. Se c'è qualcosa di serio, vado in Svizzera.» Nonostante ciò, consiglierebbe a tutti di emigrare dopo la pensione: «È semplicemente meraviglioso.»

Alfred (66), Thailandia

Alfred ha 66 anni e vive da otto anni in Thailandia. Con il Paese, però, ha familiarità da molto più tempo: di lì è originaria sua moglie; sono sposati da 22 anni. Dopo 16 anni insieme in Svizzera, la coppia ha deciso di trasferire il proprio centro di vita in Thailandia – anche per motivi finanziari. In particolare, si è reso conto di quanto possa essere costosa la vita in età avanzata in Svizzera quando si è preso cura di sua madre. Lei riceveva circa 3000 franchi di pensione, mentre la casa di riposo costava tra 6000 e 8000 franchi al mese. «Senza prestazioni complementari non si va da nessuna parte.»