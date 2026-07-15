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«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Ungheria, Thailandia, Spagna: in tutto il mondo ci sono pensionate e pensionati svizzeri. Ecco come vivono e cosa possono permettersi all'estero con la rendita AVS
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
Privato
di 20min.ch | Thomas Leu
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«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
Ungheria, Thailandia, Spagna: in tutto il mondo ci sono pensionate e pensionati svizzeri. Ecco come vivono e cosa possono permettersi all'estero con la rendita AVS

Da alcuni giorni i pensionati sono al centro dell'attenzione: poiché decessi o trasferimenti non sono stati talvolta comunicati, l'AVS ha versato quasi 40 milioni di franchi in eccesso all'estero. La politica chiede quindi regole più severe. Numerosi lettori che trascorrono la pensione all'estero hanno risposto a un appello di 20 Minuten. Sei di loro raccontano come è la loro vita lontano dalla patria.

SVIZZERA
Allarme su AVS e AI all'estero: la Svizzera ha versato 40 milioni di troppo

Helmut (64), Ungheria
Da sei anni Helmut vive in Ungheria e lì si gode la pensione. «In Svizzera mi impoverirei col tempo. Qui si vive con 1000 franchi e non bisogna pensarci due volte prima di comprare qualcosa». Per caso si è imbattuto in una piccola città nella pianura ungherese, vi ha comprato una casa e oggi vive lì con la sua cagnolina Bubu. Il 64enne apprezza in particolare la tranquillità: «In Svizzera non potrei più vivere. Ci sono semplicemente troppe persone.» In Ungheria può prendere una delle sue quattro auto dal garage e guidare in giro senza traffico.

Anche la vita quotidiana sarebbe più semplice: «Qui si hanno ancora vere libertà. Per un muretto non bisogna presentare una domanda di costruzione.» L'unico svantaggio, secondo lui, è il sistema sanitario: «Gli ospedali sono rimasti agli anni '80. Se c'è qualcosa di serio, vado in Svizzera.» Nonostante ciò, consiglierebbe a tutti di emigrare dopo la pensione: «È semplicemente meraviglioso.»

Alfred (66), Thailandia
Alfred ha 66 anni e vive da otto anni in Thailandia. Con il Paese, però, ha familiarità da molto più tempo: di lì è originaria sua moglie; sono sposati da 22 anni. Dopo 16 anni insieme in Svizzera, la coppia ha deciso di trasferire il proprio centro di vita in Thailandia – anche per motivi finanziari. In particolare, si è reso conto di quanto possa essere costosa la vita in età avanzata in Svizzera quando si è preso cura di sua madre. Lei riceveva circa 3000 franchi di pensione, mentre la casa di riposo costava tra 6000 e 8000 franchi al mese. «Senza prestazioni complementari non si va da nessuna parte.»

Per questo motivo lo infastidisce l'accusa che i pensionati all'estero siano finanziati dalla Svizzera: «Qui in Thailandia posso vivere dignitosamente, senza pesare sul contribuente.» Anche la proposta di ridurre i pagamenti AVS agli svizzeri all'estero la trova incomprensibile: «Ho diritto come tutti agli stessi soldi che ho versato per 44 anni.» La Thailandia, però, per Alfred non offre solo vantaggi finanziari: «Qui non ho più l'artrosi e l'emicrania va molto meglio.» Inoltre, ha imparato cosa significhi coesione familiare: «In Europa gli anziani vengono semplicemente messi da parte – qui non è ancora così.»

Christoph (68), Spagna
Anche Christoph si è trovato di fronte al problema: «A Ginevra avrei avuto bisogno dell'assistenza sociale. Non lo volevo», dice. Per questo ha pianificato con attenzione la sua pensione in Spagna. Con circa 3000 franchi tra AVS e cassa pensione oggi può vivere bene lì e persino mettere da parte una parte della pensione per viaggiare.

«Non si vive come un re, ma posso permettermi quello che mi piace.» Tuttavia, non sono stati solo motivi finanziari a essere determinanti: «La Svizzera per me è sempre stata troppo fredda.»

Markus (67), Thailandia
Per Markus l'emigrazione in Thailandia è stata innanzitutto una decisione finanziaria. Come per Alfred e Christoph, per lui era chiaro fin dall'inizio: «Qui con la mia AVS appartengo al ceto medio, in Svizzera dovrei richiedere le prestazioni complementari», dice il 67enne.

Tuttavia, la vita dall'altra parte del mondo non è così semplice: la lingua è molto più difficile da imparare di quanto si aspettasse e, a parte il suo compagno, ha pochi contatti sociali. Per questo non esclude un ritorno in Svizzera – anche in caso di problemi di salute che richiedano una buona assistenza medica.

Robert (67), Repubblica Dominicana
Dopo un divorzio 25 anni fa, Robert si recò per la prima volta nella Repubblica Dominicana per schiarirsi le idee. Lo Stato caraibico divenne poi sempre più spesso la sua meta di vacanza. Da ottobre 2025, il 67enne vive stabilmente a Santo Domingo. «Dopo due divorzi non è rimasto molto della mia cassa pensione – e con la sola AVS in Svizzera non potrei vivere», dice l'ex maestro di pittura. Sull'isola, invece, è riuscito a comprarsi un appartamento. Tuttavia, per lui era chiaro: «Anche con abbastanza soldi sarei andato via. Odio il freddo.»

Werner (71), Thailandia
Circa 40 anni fa Werner fu inviato dal suo datore di lavoro in Giappone e lì si stabilì per 30 anni. Dopo la pensione si trasferì in Thailandia, poiché il Giappone, con lo yen allora ancora forte, era diventato troppo caro. Poiché ha versato i contributi AVS solo fino al 1999, non riceve una pensione completa, ma grazie ai risparmi può comunque vivere bene: «Qui ho costruito una casa con un grande terreno, piscina e personale di servizio.»

La sua decisione di vivere la pensione all'estero non ha comunque principalmente motivi finanziari: «Qui in Asia sono radicato. Tornare a vivere in Svizzera non potrei proprio immaginarlo», dice. Consiglierebbe quindi di emigrare per la pensione solo se si hanno già legami con il Paese e nel Paese. «Altrimenti può diventare difficile.»

Andreas (71), Portogallo
Andreas è emigrato in Portogallo nel 2018. All'epoca lo attirava, tra l'altro, l'accordo fiscale che esentava i pensionati svizzeri dalle tasse per dieci anni. Oggi dice: «Con la sola AVS non si vive neanche qui nel lusso.» Gli affitti sono più che raddoppiati in pochi anni, perciò i risparmi restano importanti. Tuttavia, anche per lui è ormai quasi impensabile un ritorno in Svizzera.

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