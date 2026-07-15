Aggredito per una maglietta "antifa": fermate quattro persone
L'inchiesta punta a chiarire le motivazioni dell'aggressione e il coinvolgimento di un gruppo di estrema destra.
LOSANNA - Quattro persone, una delle quali minorenne, sono state fermate in seguito all'aggressione di un uomo avvenuta il 4 luglio nei pressi della spiaggia di Vidy, a Losanna. Lo annuncia oggi la polizia comunale di Losanna.
La vittima, uno svizzero di 35 anni domiciliato nella regione, indossava una maglietta con la scritta "Antifa". Secondo i primi elementi dell'inchiesta, questa T-shirt sarebbe all'origine dell'aggressione.
All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori - un gruppo di estrema destra, secondo testimoni citati dalla stampa locale - si erano già dileguati. Il 35enne, ferito al volto, si è poi recato autonomamente all'ospedale.
In seguito all'aggressione, il 9 luglio il Ministero pubblico vodese ha aperto d'ufficio un'inchiesta. Le persone fermate sono un italiano di 34 anni e tre svizzeri, di rispettivamente 31, 30 e 16 anni. I maggiorenni, tutti residenti nel canton Vaud, sono stati posti in detenzione preventiva. Il dossier relativo al minore, domiciliato in Vallese, è stato trasmesso alla magistratura dei minorenni.
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