Aggredito per una maglietta "antifa": fermate quattro persone

All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori - un gruppo di estrema destra, secondo testimoni citati dalla stampa locale - si erano già dileguati. Il 35enne, ferito al volto, si è poi recato autonomamente all'ospedale.

In seguito all'aggressione, il 9 luglio il Ministero pubblico vodese ha aperto d'ufficio un'inchiesta. Le persone fermate sono un italiano di 34 anni e tre svizzeri, di rispettivamente 31, 30 e 16 anni. I maggiorenni, tutti residenti nel canton Vaud, sono stati posti in detenzione preventiva. Il dossier relativo al minore, domiciliato in Vallese, è stato trasmesso alla magistratura dei minorenni.