Contro la scomunica dei vescovi presentato il ricorso

Due settimane fa, il Dicastero per la Dottrina della Fede, constatando che le consacrazioni episcopali sono state celebrate «senza mandato pontificio, contro la volontà del Santo Padre, in aperta violazione del diritto canonico», fa aveva decretato che «tale atto ha configurato il delitto di scisma, con le conseguenze canoniche per i ministri sacri e per i fedeli laici coinvolti».

Mercoledì 1° luglio, i sacerdoti Pascal Schreiber (Svizzera), Michael Goldade (Stati Uniti), Michel Poinsinet di Sivry (Francia) e Marc Hanappier (Francia) erano stati ordinati vescovi a Écône (VS). Nomine che non sono quindi state riconosciute dal Vaticano, in un contesto di scisma: il secondo verificatosi dal 1988.