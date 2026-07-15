Il calo della deforestazione non è legato alle imprese

Da una decina d'anni, alcuni Paesi hanno avviato politiche nazionali. Anche le aziende hanno intrapreso iniziative proprie. Basandosi su immagini satellitari, i ricercatori hanno confrontato gli effetti dei gruppi che hanno avviato questi sforzi in Indonesia con quelli che non lo hanno fatto.

Le imprese che non vi hanno aderito hanno registrato una diminuzione «quasi comparabile nelle loro filiere», spiega il principale responsabile dello studio. Per quelle che hanno aderito al programma di «zero deforestazione e conversione» (ZDC), il calo raggiunge circa il 6,7%. Ma si attesta al 6,5% nelle società che non fanno parte di queste «iniziative virtuose».