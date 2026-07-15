Pernottamenti in calo a giugno

Se sarà confermato il dato complessivo di giugno attesterà una tendenza che è stata osservata anche in marzo (-5,2%), aprile (-0,6%) e maggio (-1,1%), mentre i primi due mesi del 2026 - gennaio (+2,6%) e febbraio (+2,9%) - erano risultati positivi.

Va anche detto che gli ultimi tre anni sono stati da record in Svizzera sul fronte delle notti in albergo, cosa che ha fra l'altro riacceso il dibattito sul sovraffollamento turistico, un tema non solo elvetico. In maggio l'Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo, ha peraltro previsto una flessione dei pernottamenti dell'1,6% (su base annua) durante la stagione estiva, mentre BAK Economics ha scommesso su un -1,0%. Il ramo subisce infatti le tensioni geopolitiche globali e l'impatto del franco forte, fanno presente gli esperti.