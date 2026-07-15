Anche Berna aderisce all'Alleanza dei porti europei

Lo scorso mese di aprile, durante una visita al porto della città belga di Anversa, il consigliere federale Beat Jans aveva manifestato l'interesse della Confederazione per entrare nell'alleanza, definendola «fondamentale» nella lotta contro la criminalità organizzata. Il basilese aveva citato tre ragioni principali per la partecipazione: il rafforzamento della condivisione di dati sensibili, la possibilità di disporre di procedure più efficaci e la definizione di norme comuni.

Ora, questo passo si è concretizzato. All'alleanza aderiscono 28 Paesi, si legge infatti sul portale della Commissione: i 26 Stati membri dell'Ue, più Norvegia e proprio Svizzera. Ne fanno parte pure oltre 50 porti marittimi e fluviali, associazioni industriali, agenzie europee come l'Europol, nonché il Consiglio europeo e la stessa Commissione.