Zoo di Basilea, cucciolo di gorilla muore per un morso del padre

BASILEA - Il gruppo di gorilla dello zoo di Basilea ha registrato due decessi nell'arco di un giorno: il cucciolo della gorilla Joas è morto ieri dopo essere stato morso dal padre Yeba, maschio dominante di 14 anni, ha comunicato oggi lo zoo. Quest'ultimo ieri aveva annunciato che in giornata era stato soppresso il maschio Mobali, in seguito a un'aggressione subita da Yeba.