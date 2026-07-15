SVIZZERA
Anche stasera, un nuovo milionario
I sei numeri vincenti estratti allo Swiss Lotto erano 21, 22, 23, 33, 34 e 41
Swisslos
Fonte ats
Anche stasera, un nuovo milionario
I sei numeri vincenti estratti allo Swiss Lotto erano 21, 22, 23, 33, 34 e 41
BERNA - Un fortunato ha vinto un milione di franchi all'estrazione dello Swiss Lotto di mercoledì. I sei numeri vincenti erano 21, 22, 23, 33, 34 e 41. Il numero fortunato sarebbe stato il 6. Come numero Replay è stato estratto l'1. Il Joker: 921685.
Per la prossima estrazione di sabato ci sono 13,1 milioni di franchi in palio nel jackpot, come comunicato da Swisslos.
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