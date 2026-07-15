Smantellata rete franco-svizzera di trafficanti d'armi

Nove di loro sono poi state incriminate il ​​26 giugno. Le accuse ipotizzate sono possesso, fabbricazione o commercio non autorizzati, in banda organizzata, di materiale bellico, armi, munizioni e loro componenti di categoria A e B, nonché partecipazione a un'organizzazione criminale.

Tra questi individui figurano il presunto capo della rete e un agente, «sospettato di aver agevolato il traffico accedendo a fascicoli di polizia». Entrambi sono accusati anche di corruzione e ricettazione. Otto degli imputati, tra cui il funzionario delle forze dell'ordine, sono stati posti in detenzione provvisoria.