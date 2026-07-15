L'Inghilterra segna e sparisce, l'Argentina la azzanna e va in finale
In vantaggio in contropiede, i britannici si sono buttati via smettendo di giocare. E l'Albiceleste li ha castigati
Domenica Messi e soci contenderanno il titolo mondiale alla Spagna.
In vantaggio in contropiede, i britannici si sono buttati via smettendo di giocare. E l'Albiceleste li ha castigati
Domenica Messi e soci contenderanno il titolo mondiale alla Spagna.
|17
|Morgan Rogers
|9
|Harry Kane
|5
|John Stones 90' +6
|25
|Djed Spence 90' +6
|24
|Reece James 82'
|8
|Elliot Anderson
|6
|Marc Guehi
|10
|Jude Bellingham
|4
|Declan Rice 83'
|18
|Anthony Gordon 72'
|1
|Jordan Pickford
|16
|Kobbie Mainoo
|11
|Marcus Rashford 90' +6
|21
|Eberechi Eze
|15
|Daniel Burn 82'
|3
|Nico O'Reilly 83'
|22
|Ivan Toney 90' +6
|12
|Trevoh Chalobah
|20
|Noni Madueke
|13
|Dean Henderson
|19
|Ollie Watkins
|23
|James Trafford
|7
|Bukayo Saka
|14
|Jordan Henderson
|2
|Ezri Konsa 72'
|73' Lisandro Martinez
|6
|73' Giuliano Simeone
|17
|Enzo Fernandez
|24
|64' Leandro Paredes
|5
|72' Nahuel Molina
|26
|Julian Alvarez
|9
|Alexis Mac Allister
|20
|81' Nicolas Tagliafico
|3
|Lionel Messi
|10
|Cristian Romero
|13
|Emiliano Martinez
|23
ATLANTA - La finale del Mondiale sarà Argentina-Spagna. L'Albiceleste ha raggiunto le Furie Rosse ribaltando 2-1 l'Inghilterra al termine di un confronto combattuto.
La vigilia infuocata, ricca di provocazioni da ambo le parti, si è riflessa sul rettangolo verde. Fin dai primissimi minuti, il confronto è infatti stato ruvido, spigoloso. Non bello, perché a lungo il “Dibu” Martinez e Pickford hanno fatto da spettatori, ma sicuramente intensissimo. E sviluppatosi vicino alla linea mediana del campo, dove si è visto più di un intervento ai limiti del regolamento. L’impressione migliore l’hanno fatta Bellingham e soci mentre la truppa di Scaloni si è preoccupata di rimanere abbottonata.
La ripresa è, invece, per fortuna stata più frizzante. Merito dell’Argentina, che ha aumentato giri e pressione e ha preso possesso della trequarti rivale, graffiando subito con Julian Alvarez. L’Albiceleste ha spinto, l’Inghilterra non ha però tremato e, anzi, al 55’ è addirittura passata in vantaggio. Ripartenza veloce, la palla è arrivata sulla destra a Rogers che ha crossato perfettamente per Gordon. Tap-in a due metri dalla porta e rete, precedendo un addormentato Molina. Il gol subito ha dato un’ulteriore spinta ai sudamericani che, bravi ad “allargare” la difesa rivale, in meno di 10’ hanno creato due occasioni gigantesche. La prima, un colpo di testa di Nico Gonzalez, l’ha disinnescata Pickford. La seconda, colpo di testa di Mac Allister, si è infranta su un palo. La selezione dei Tre Leoni ha colpevolmente smesso di tentare di “offendere” e, così, Messi e compagni si sono buttati a testa bassa all’attacco. Risultato? In 60” Enzo Fernandez ha avuto due opportunità dal limite. La prima è stata deviata in angolo, la seconda ha gonfiato la rete per il pari.
Finita? Supplementari? Con i britannici fuori dalla partita l’Argentina ha affondato il colpo. Prima ha “rischiato” con Mac Allister, che ha trovato un altro palo con una conclusione da fuori area (91’), poi ha chiuso i conti con Lautaro Martinez, che al 92’ ha spaccato la sfida, mandato a fondo l’Inghilterra e garantito la finale.
Domenica, contro la Spagna, l'Albiceleste proverà a firmare l'incredibile bis iridato. Sarebbe storico, ma non sarà semplice, vista la qualità espressa dalle Furie Rosse.