L'Inghilterra segna e sparisce, l'Argentina la azzanna e va in finale

La ripresa è, invece, per fortuna stata più frizzante. Merito dell’Argentina, che ha aumentato giri e pressione e ha preso possesso della trequarti rivale, graffiando subito con Julian Alvarez. L’Albiceleste ha spinto, l’Inghilterra non ha però tremato e, anzi, al 55’ è addirittura passata in vantaggio. Ripartenza veloce, la palla è arrivata sulla destra a Rogers che ha crossato perfettamente per Gordon. Tap-in a due metri dalla porta e rete, precedendo un addormentato Molina. Il gol subito ha dato un’ulteriore spinta ai sudamericani che, bravi ad “allargare” la difesa rivale, in meno di 10’ hanno creato due occasioni gigantesche. La prima, un colpo di testa di Nico Gonzalez, l’ha disinnescata Pickford. La seconda, colpo di testa di Mac Allister, si è infranta su un palo. La selezione dei Tre Leoni ha colpevolmente smesso di tentare di “offendere” e, così, Messi e compagni si sono buttati a testa bassa all’attacco. Risultato? In 60” Enzo Fernandez ha avuto due opportunità dal limite. La prima è stata deviata in angolo, la seconda ha gonfiato la rete per il pari.

Finita? Supplementari? Con i britannici fuori dalla partita l’Argentina ha affondato il colpo. Prima ha “rischiato” con Mac Allister, che ha trovato un altro palo con una conclusione da fuori area (91’), poi ha chiuso i conti con Lautaro Martinez, che al 92’ ha spaccato la sfida, mandato a fondo l’Inghilterra e garantito la finale.