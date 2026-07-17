La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

SVIZZERA - Thailandia, Portogallo, Caraibi. Sono alcune delle destinazioni scelte da un numero crescente di pensionati svizzeri che decidono di lasciare il Paese perché la pensione non basta più a mantenere il tenore di vita. «In Svizzera finirei per impoverirmi», racconta Helmut (64 anni) a 20 Minuten. «A Ginevra avrei avuto bisogno dell'assistenza sociale», aggiunge Christoph (68).