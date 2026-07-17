Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire

L’allarme è scattato poco dopo le 5.30, quando la centrale operativa della polizia di Winterthur ha ricevuto la segnalazione dell’intrusione. All’arrivo delle prime pattuglie, l’uomo si trovava ancora all’interno dell’edificio. Nonostante i ripetuti inviti a uscire, il sospetto non si è consegnato spontaneamente, rendendo necessario l’intervento del cane di servizio «Sergeant».