Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire
È dovuto intervenire un cane della polizia per individuarlo all'interno del gabinetto.
WINTERTHUR WINTERTHUR - Un ladro è stato arrestato nelle prime ore di venerdì dalla polizia cittadina, dopo essere stato sorpreso all’interno di un esercizio di ristorazione in cui era stato segnalato un furto con scasso.
L’allarme è scattato poco dopo le 5.30, quando la centrale operativa della polizia di Winterthur ha ricevuto la segnalazione dell’intrusione. All’arrivo delle prime pattuglie, l’uomo si trovava ancora all’interno dell’edificio. Nonostante i ripetuti inviti a uscire, il sospetto non si è consegnato spontaneamente, rendendo necessario l’intervento del cane di servizio «Sergeant».
Il cane ha individuato il giovane nascosto in una toilette, consentendo agli agenti di procedere all’arresto. Al momento del fermo, il sospetto aveva con sé diverso materiale ritenuto di probabile provenienza illecita.
Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno rilevato segni di effrazione anche in un edificio adiacente. Per questo motivo, agenti della polizia municipale di Winterthur, insieme alla polizia cantonale di Zurigo, hanno esteso le ricerche anche a quell’immobile, senza però trovare altre persone.
L’arrestato è un cittadino algerino di 16 anni residente nel Canton San Gallo.
Le indagini sono ora condotte dalla polizia cantonale di Zurigo, che sta verificando eventuali collegamenti del giovane con altri reati.