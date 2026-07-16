Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
Il sindaco Stefano Coduri si è recato sabato presso l'abitazione e ha posato con il festeggiato e la moglie, Rita Pavone
Il sindaco Stefano Coduri si è recato sabato presso l'abitazione e ha posato con il festeggiato e la moglie, Rita Pavone
BREGGIA - Il Comune di Breggia ha celebrato sabato 11 luglio un traguardo speciale: il centesimo compleanno di un suo residente fuori dall'ordinario. Si tratta infatti di Ferruccio Merk, nato l’11 luglio 1926. I più lo conoscono però con il suo nome d'arte: Teddy Reno.
Per l’occasione, il sindaco Stefano Coduri si è recato presso l’abitazione del festeggiato per porgere personalmente gli auguri a nome del Municipio e dell’intera comunità. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, durante il quale il sindaco ha consegnato a Merk una torta celebrativa, simbolo di riconoscenza e vicinanza in occasione dell’importante anniversario. Coduri ha poi posato per uno scatto insieme al festeggiato e alla di lui consorte, Rita Pavone.
«Il Comune di Breggia ha espresso al neo centenario i più sentiti auguri di salute, serenità e gioia, congratulandosi con lui e con i suoi familiari per il significativo traguardo raggiunto», dichiara il Comune di Breggia nel suo comunicato stampa odierno.