Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

Per l’occasione, il sindaco Stefano Coduri si è recato presso l’abitazione del festeggiato per porgere personalmente gli auguri a nome del Municipio e dell’intera comunità. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, durante il quale il sindaco ha consegnato a Merk una torta celebrativa, simbolo di riconoscenza e vicinanza in occasione dell’importante anniversario. Coduri ha poi posato per uno scatto insieme al festeggiato e alla di lui consorte, Rita Pavone.

«Il Comune di Breggia ha espresso al neo centenario i più sentiti auguri di salute, serenità e gioia, congratulandosi con lui e con i suoi familiari per il significativo traguardo raggiunto», dichiara il Comune di Breggia nel suo comunicato stampa odierno.