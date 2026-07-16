Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Dal marzo 2021 dirige l’Ufficio di sanità del DSS, dove è responsabile delle procedure di autorizzazione e della vigilanza sul rispetto dei vincoli normativi e degli obblighi professionali da parte degli operatori e delle strutture sanitarie cantonali. Nel suo incarico si occupa inoltre di proporre e attuare adeguamenti legislativi, coordinare gruppi di lavoro e gestire i rapporti con autorità federali, operatori del settore, associazioni professionali e media. Fa parte di diverse commissioni cantonali e intercantonali, tra cui la Commissione consultiva psicologi e psicoterapeuti, la Commissione di vigilanza sanitaria e il Comitato etico cantonale.

Accanto all’attività professionale, è attiva anche nella formazione e nel perfezionamento: è responsabile di modulo nel CAS in diritto sanitario presso la SUPSI e relatrice nei percorsi di specializzazione destinati a psicologi, psicoterapeuti e psichiatri.