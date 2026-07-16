Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
Patrizia Bottinelli Cancellara prenderà il posto di Daniele Intraina, che dopo la fine dell'anno sarà in pensione
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha nominato Patrizia Bottinelli Cancellara nuova Direttrice dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Subentrerà a Daniele Intraina, che resterà in carica fino alla fine dell’anno, quando andrà in pensione.
Bottinelli Cancellara porta con sé oltre venticinque anni di esperienza nell’Amministrazione cantonale e nel settore sociosanitario. Dopo aver conseguito la licenza bilingue in diritto all’Università di Friburgo e il brevetto d’avvocatura, ha lavorato dal 2001 al 2019 presso il Servizio giuridico del DSS. In questo ambito è stata giurista di riferimento dell’OSC e, dal 2015, anche per l’Ufficio dell’aiuto e della protezione. Successivamente ha ricoperto il ruolo di ispettrice per la Camera di protezione del Tribunale d’appello.
Dal marzo 2021 dirige l’Ufficio di sanità del DSS, dove è responsabile delle procedure di autorizzazione e della vigilanza sul rispetto dei vincoli normativi e degli obblighi professionali da parte degli operatori e delle strutture sanitarie cantonali. Nel suo incarico si occupa inoltre di proporre e attuare adeguamenti legislativi, coordinare gruppi di lavoro e gestire i rapporti con autorità federali, operatori del settore, associazioni professionali e media. Fa parte di diverse commissioni cantonali e intercantonali, tra cui la Commissione consultiva psicologi e psicoterapeuti, la Commissione di vigilanza sanitaria e il Comitato etico cantonale.
Accanto all’attività professionale, è attiva anche nella formazione e nel perfezionamento: è responsabile di modulo nel CAS in diritto sanitario presso la SUPSI e relatrice nei percorsi di specializzazione destinati a psicologi, psicoterapeuti e psichiatri.
«Nella sua nuova funzione, garantirà il coordinamento della gestione amministrativa e delle risorse umane, finanziarie, logistiche e tecniche dell’OSC, una complessa unità amministrativa che assicura la cura e la presa a carico di persone con disturbi psichiatrici, attraverso istituti stazionari per pazienti acuti e per ospiti cronici stabilizzati, nonché mediante servizi ambulatoriali per adulti e minorenni presenti in tutte le regioni del Cantone», si legge nel comunicato stampa odierno.
Il Consiglio di Stato ha espresso i migliori auguri a Bottinelli Cancellara per il nuovo incarico e ha ringraziato Daniele Intraina per la dedizione e l’impegno dimostrati nello sviluppo e nel consolidamento dei servizi e delle strutture dell’OSC, così come della rete sociopsichiatrica cantonale.