È allarme in alta montagna

Un'ipotesi confermata anche da Sem Genini, direttore dell'Unione Contadini Ticinesi. «In certe regioni, come ad esempio la Leventina o la Valle di Blenio, le cose stanno andando molto male. In altre ha piovuto un pochino di più e allora si respira, ma non so fino a quando se dovesse continuare così. In generale è un'estate senza acqua ovunque. I temporali sporadici non sono sufficienti. Anzi, spesso causano danni ulteriori. C'è già chi ha riportato gli animali in pianura».

Problema economico

E qui subentra anche un problema a livello di pagamenti diretti. Perché per ottenerli dalla Sezione dell'agricoltura e da Berna, stando alla legge, occorrerebbe tenere sull'alpe le bestie per un numero determinato di giorni. Per alcuni agricoltori non sarà possibile. E quindi cosa accadrà?

