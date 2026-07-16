Sete, sudore e stanchezza, «ma si stringe i denti e si va avanti»

Riguardo alle proposte lanciate dall’Unia, intanto, si dice cautamente favorevole. «Vietare il lavoro all’esterno oltre i 33 gradi? Detto così direi di sì, però già ci hanno tolto le ore di lavoro quando piove…e queste quando le recuperiamo? Per le professioni ritenute indispensabili, invece, i momenti alternati di lavoro e pausa mi sembrano una buona idea…poi è tutto da vedere, va valutato nella pratica se è davvero funzionale».

«In ufficio con l'aria condizionata? No, preferisco i lavori manuali»

Certo, uno potrebbe dire: ma durante le ondate di calore il pensiero non va a lavori meno faticosi, con aria condizionata e condizioni più comode? «In generale preferisco i lavori manuali e per ora sto bene nella mia posizione», spiega Irem. «In futuro la mia intenzione è quella di fare la patente dei macchinari e quelli più nuovi dispongono di aria condizionata…ma alla fine quando si è finito con quelli bisogna comunque scendere e fare il resto».