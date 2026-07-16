Le Fornaci, Villa Mimosa e Sant’Evasio: «Non sono più in vendita»

«Gli immobili precedentemente inseriti nel piano di alienazione rappresentano in molti casi un patrimonio strategico per il territorio e per la comunità di Campione d'Italia», sottolinea l'Amministrazione nel documento approvato. Da qui la decisione di orientarsi verso interventi di riqualificazione, recupero e rifunzionalizzazione, con l'obiettivo di rendere questi beni nuovamente disponibili e attrattivi per attività di interesse pubblico e privato, anche attraverso forme di collaborazione e partenariato.

«L'obiettivo è preservare e valorizzare questo patrimonio, promuovendone il recupero e individuando nuove funzioni compatibili con la loro natura, capaci di generare nuove opportunità per il territorio e per la comunità», si legge nella delibera. Il nuovo Piano segna così un cambio di rotta nella gestione del patrimonio comunale: «Non una semplice dismissione del patrimonio, ma un percorso di valorizzazione e restituzione alla collettività dei beni comunali». Il documento dovrà ora essere approvato dal Consiglio comunale.